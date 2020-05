Ziekenhuizen kust ongerust over komst toeristen

Op 24 maart overlijdt in het AZ Damiaan in Oostende de eerste patiënt aan Covid-19. Er volgen er helaas nog en veel patiënten liggen aan de beademing en hebben intensieve zorgen nodig. Vandaag zijn hier nog 25 patiënten. De ellende is ook hier dus nog niet voorbij. Want de kust heeft een oudere bevolking. Dat is niets nieuws, maar het is in coronatijden niet onbelangrijk.

Dus willen ziekenhuizen aan de kust geen plotse toestroom van toeristen, want dat gaat snel wegen op hun werking als het virus dan toeslaat. Er is al overleg geweest met de gouverneur. Die is maandag ook op het kustburgemeestersoverleg, net als Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir. De ziekenhuizen zien toerisme liever in fases terugkeren. Als laatste pas dagtoeristen, eerst de tweedeverblijvers.

Demir: "Ik heb ook begrip voor het argument om toeristen in fasen te laten komen"

Demir heeft begrip voor de ongerustheid van de ziekenhuizen. "We hebben een debat gehad met de kustburgemeesters", zei Demir. "Het is ook dubbel: eerst mogen de tweedeverblijvers niet komen, nu moeten zo snel mogelijk komen. Maar ik als minister van Toerisme beslis daar niet over. Dit gaat over volksgezondheid." Volgens de minister van Toerisme is er maandag opnieuw overleg met de kustburgemeesters en de provinciegouverneur om te bekijken of ze tot een gezamenlijk voorstel kunnen komen voor dagjestoeristen en de tweedeverblijvers. "Ik heb ook begrip voor het argument om toeristen in fasen te laten komen. Volksgezondheid is belangrijk en het is belangrijk dat de ziekenhuizen de capaciteit aankunnen", aldus Demir.

Ze benadrukt ook dat als er een versoepeling komt, het niet enkel om tweedeverblijvers met een woning moet gaan, maar ook over vaste staanplaatsen op campings. "Geen twee maten en twee gewichten op dat vlak", luidt het. De minister heeft ook een spreidingsplan voor als de Vlamingen deze zomer niet naar het buitenland op reis kunnen en mogelijk in eigen land blijven. "We kunnen twee dingen doen: treuren dat we niet naar het buitenland kunnen, of we kunnen ons eigen Vlaanderen opnieuw ontdekken. Ik geloof in het tweede. Vlaanderen heeft veel troeven: kust, kunst, bierbrouwerijen."

Demir daagt iedereen uit om Vlaamse parels te herontdekken en gaat een "Ontdek Vlaanderen"-platform uitrollen, met daarbij een druktebaraometer zodat mensen kunnen zien waar en wanneer het druk is. "Als het druk is aan de kust kunnen mensen bijvoorbeeld naar de provincie Limburg gaan of een citytrip boeken. We willen veiligheid combineren met een zomers gevoel. De sector is zeker goed voorbereid. We gaan alles op alles zetten zodat alles veilig kan verlopen en zodat er ook genoeg capaciteit is op campings, in B&B's en dies meer. Er zullen veel opties zijn", aldus Demir.​