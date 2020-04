Ziekenhuizen hebben geen personeel op overschot

Dat blijkt uit een rondvraag van het persagentschap Belga. Zorgkoepel Zorgnet-Icuro en ACV Plus lanceerden woensdag de vraag om verpleegkundig personeel uit ziekenhuizen tijdelijk in te schakelen in de woonzorgcentra omwille van de verontrustende situatie aldaar. Daar is volgens verschillende West-Vlaamse ziekenhuizen weinig marge voor. "We zouden hen heel graag helpen maar wij hebben geen overschot aan personeel", klinkt het bij AZ Damiaan in Oostende. Ook in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper is er weinig marge. "Wij zetten nu al artsen van andere afdelingen in op de corona-afdelingen. Er is ook meer uitval bij het personeel door ziekte dus ook bij ons is het niet eenvoudig om ons ziekenhuispersoneel uit te sturen." AZ Delta in Roeselare beschikt evenmin over een grote reserve aan personeel. "Wij willen vooral inzetten op het opleiden van medewerkers in woonzorgcentra. Zo kunnen wij onze kennis die we al hebben opgedaan, doorgeven. Indien nodig zullen ook onze reserves aangesproken worden om daar te gaan helpen, maar dat gaat niet over grote hoeveelheden."

Materiaalschaarste

Momenteel hebben de verschillende ziekenhuizen nog voldoende capaciteit en kunnen ze de toestroom van coronapatiënten aan. De schaarste van beschermend materiaal zoals mondmaskers en schorten blijft wel overal aanhouden.