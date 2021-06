Ziekenhuizen gebruiken kusttram in zoektocht naar medewerkers

AZ Zeno, AZ Damiaan en az West slaan de handen in elkaar om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Vanaf vandaag rijdt de kusttram een jaar lang met gezichten van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van de drie ziekenhuizen van het KOM netwerk. De job van verpleegkundige blijft het grootste knelpuntberoep in Vlaanderen. Daarbovenop vormt de kustregio een extra uitdaging door zijn geïsoleerde ligging. In totaal hebben de drie ziekenhuizen 83 openstaande vacatures voor artsen, verpleegkundigen en andere (paramedische) functies. De ziekenhuizen deden in het verleden al tal van inspanningen om nieuwe medewerkers aan te trekken.