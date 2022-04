Ziekenhuizen Brugge en Oostende slaan handen in elkaar met UZ Gent

Zo zullen ze intensief samenwerken om in de opleiding van zorgverleners te voorzien en onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen. Ook streven ze ernaar om de kwalitatieve patiëntenzorg zo toegankelijk mogelijk te maken. Beide partijen geloven dat de publieke sector meer dan ooit een sturende factor moet blijven in de zorg.

"Ik ben vandaag ongelooflijk trots dat we nog nauwer gaan samenwerken met het UZ Gent. Twee publieke ziekenhuizen, die staan voor kwaliteitszorg voor iedereen, die hun samenwerking strategisch verankeren. Ons partnerschap zal vooral een meerwaarde zijn voor de patiënt, maar ook voor beide ziekenhuizen”, vertelt Pablo Annys, voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. “Zorg is een basisgoed, en de publieke sector moet een belangrijke rol blijven spelen - naast private spelers - om die zorg kwalitatief én betaalbaar te houden. Met ons partnerschap verankeren we als het ware de publieke zorg van vandaag en van de toekomst”, vervolgt Pablo Annys.

Partnerschap op het vlak van opleiding

Het UZ Gent zal artsen-specialisten in opleiding een deel van hun opleiding laten volgen in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Artsen verbonden aan één van beide ziekenhuizen zullen zich op het vlak van nieuwe technieken kunnen bijscholen in het andere ziekenhuis. Ook de vormingsprogramma’s staan open voor beide instellingen. Het UZ Gent zal dan weer instaan voor de organisatie van een hoogkwalitatief aanbod van postacademische en andere vormingen. Vanuit Universiteit Gent wordt ook ingezet op levenslang leren.

Klinische studies en andere vormen van wetenschappelijk onderzoek

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek komt er een gemeenschappelijk platform om deel te nemen aan klinische studies en andere vormen van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden onder meer HIRUZ (Health, Innovation and Research Institute UZ Gent) en de Universiteit Gent als partners betrokken.

Partnerschap op het vlak van patiëntenzorg

Beide ziekenhuizen zullen ervoor zorgen dat artsen met een welbepaalde expertise of subspecialisatie zorg aan de patiënt zullen aanbieden op beide plaatsen. Er ontstaat dus een uitwisseling van artsen vanuit het UZ Gent naar het AZ Sint-Jan en vanuit het AZ Sint-Jan naar het UZ Gent. Dit laat toe om voor specifieke ziektebeelden de best mogelijke expertise lokaal aan te bieden. De arts verplaatst zich i.p.v. de patiënt.

AZ Sint-Jan en UZGent zullen samen een kwaliteitssysteem uitwerken zodat procedures, outcome en kwaliteitsborging geobjectiveerd ingebed worden in de werking van het zorgaanbod van beide ziekenhuizen.