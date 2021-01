Ziekenhuizen beleverd met coronavaccins

In AZ Groeninge maar ook in AZ Sint-Jan in Brugge en AZ Delta in Roeselare zijn de eerste coronavaccins geleverd.

Zes keer 195 flesjes zijn er van het vaccin bij Pfizer in Puurs in AZ Delta in Roeselare aangekomen met een verzegeld transport en onder politiebegeleiding. De vaccins worden bewaard op -80 graden. De apotheek van het ziekenhuis beheert de vaccins en maakt ook afspraken met de woonzorgcentra in de regio.

Apothekeres Ann-Sofie Vanthournout van het AZ Delta: "Na de bevestiging gaan we over tot de ontdooiing en vanaf dat moment is het vaccin nog 5 dagen houdbaar in de koelkast. Het is belangrijk dat de timing goed nageleefd wordt. Na de ontdooiing gaan we alles inpakken voor transport. Dat wordt verzorgd door Medisa, die door de overheid aangesteld is om de transporten te doen" (Lees verder onder de foto)

Eerst bewoners, dan zorgpersoneel

Het WZC in Meulebeke komt het eerst aan de beurt en daarna volgen Ieper, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Izegem. Volgende week wordt het tempo opgedreven. Iedereen moet het vaccin twee keer krijgen. Over twee weken moet de eerste vaccinatieronde in de woonzorgcentra klaar zijn en kan de tweede ronde starten. Daarna komt het zorgpersoneel aan bod. In een volgende ronde is het de beurt aan de ziekenhuizen met daarna de huisartsen en de thuisverpleging.