Ziekenhuispersoneel krijgt vaccin in AZ Delta

Dat gebeurt bij ons in het AZ Delta in Rumbeke. Daar is een eerste lading van 180 vaccins toegekomen. De artsen, verpleeg- en zorgkundigen op de dienst spoedgevallen en intensieve zorgen krijgen als eersten een spuit. Pfizer levert deze week 7000 vacindossissen minder dan vooropgesteld. De gevolgen zijn beperkt. "Oorspronkelijk zouden we 370 mensen vaccineren, dat is door de overheid teruggesteld naar 180 door een tekort en omdat men de toevoer naar de woonzorgcentra niet in het gedrang kan brengen", zegt medisch directeur Lieven Wostyn.

Groeninge en Sint-Jan

Het Agentschap Zorg en Gezondheid rekent deze week op ruim 38.000 vaccins voor ziekenhuispersoneel in Vlaanderen. Voor het eerst zullen er ook Moderna-vaccins toegediend worden. Ook bij AZ Groeninge Kortrijk en het AZ Sint-Jan in Brugge, de twee andere ziekenhuizen die het coronavaccin bewaren en verdelen, kan de inenting van het zorgpersoneel nog deze week starten.