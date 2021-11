Ziekenhuisopnames in stijgende lijn, ook bij ons

De druk op de zorg stijgt. Mensen raken weer meer in het ziekenhuis. Op een week tijd is het aantal ziekenhuisopnames in West-Vlaanderen met de helft toegenomen.

AZ Delta met campussen in Roeselare, Torhout en Menen moet patiënten voor het eerst doorverwijzen naar andere ziekenhuizen in de buurt. Bij de vorige golven is dit nooit gebeurd. Het ziekenhuis roept op om de regels strikt te volgen en hoopt op een versnelde vaccinatie.

In de elf ziekenhuizen in onze provincie liggen nu 334 patiënten met covid. 51 van hen liggen op intensieve zorgen. Ter vergelijking: precies een jaar geleden tijdens de tweede golf lagen in onze provincie 746 covidpatiënten in het ziekenhuis, een recordaantal.

Overzicht

In het AZ Delta met vestigingen in Roeselare, Torhout en Menen liggen er momenteel 115 patiënten op de corona-afdeling. 19 patiënten met covid liggen op intensieve zorgen.

Vorige week maandag waren er 65 opnames op de gewone afdeling. De opnames gaan in stijgende lijn, het gaat bijna om een verdubbeling in vergelijking met vorige week. Het ziekenhuis moet patiënten voor het eerst doorverwijzen naar andere ziekenhuizen in de buurt.

In Izegem zitten ze in de Sint-Jozefskliniek met het water aan de lippen. Daar zijn er 12 bedden voor coronapatiënten op de afdeling en 2 op intensieve zorgen en die bedden liggen allemaal vol. Ook vorige week lagen er al veel patiënten. Er komen ongeveer evenveel nieuwe coronapatiënten bij als er het ziekenhuis verlaten. De gewone zorg komt in het gedrang.

In het AZ Groeninge in Kortrijk liggen 64 patiënten met corona. Dat is ongeveer evenveel als tijdens de vorige golf in januari 2021. Op intensieve zorgen liggen er 7 patiënten. De opnames zijn ook hier fors aan het stijgen en sommige geplande, niet-dringende ingrepen moeten worden uitgesteld.

In het AZ West in Veurne liggen 14 covidpatiënten. Drie van hen liggen op Intensieve Zorgen. Ook AZ West ziet een stijgende trend van het aantal opnames. Op twee weken tijd is het aantal verdubbeld. "De piek is nog niet bereikt", zegt de verpleegkundig directeur. "Voorlopig moet er nog geen niet-dringende zorg worden uitgesteld of afgebouwd. We merken wel dat steeds meer personeel uitvalt door ziekte of quarantaine en dat zet extra druk".

In het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende liggen 22 covidpatiënten waarvan twee op Intensieve Zorgen. "Op twee weken tijd hadden we 30 opnames maar hebben ook 15 patiënten het ziekenhuis kunnen verlaten", zegt de woordvoerder. "Voorlopig moeten we geen zorg uitstellen. Morgen komt de crisiscel opnieuw samen om de situatie te evalueren." In het AZ Sint-Jan campus Serruys en BZIO liggen samen 37 patiënten met corona, waarvan twee op intensieve zorgen.

En het ziekenhuis van Waregem heeft 3 bedden op intensieve zorgen en 18 op de speciale covidafdeling voor coronapatënten. Die liggen allemaal vol en dat is al enkele weken zo. Mensen die in het ziekenhuis belanden zijn minder ziek, kunnen sneller naar huis ma ar er komen ook sneller nieuwe patiënten bij. De mensen die op intensieve zorg belanden hebben vaak onderliggende aandoeningen zoals ademhalingsproblemen of diabetes.

Op vandaag moeten ze in Waregem geen gewone zorg uitstellen. Het wordt lastig voor het personeel. Sommige medewerkers zijn thuis omdat ze een hoogrisicocontact hadden of zelf besmet raakten. En dan moeten ze tien dagen thuis blijven.

