Ziekenhuisopnames blijven afnemen

Dat is een daling van 16 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien, zo blijkt maandagochtend uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er zijn nu 1.787 mensen (+1 procent) gehospitaliseerd, 315 patiënten (-1 procent) hebben intensieve zorgen nodig.

Het aantal besmettingen blijft stijgen. Tussen 22 en 28 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.259,7 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 10 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land al 710.153 mensen besmet met het virus.

Nog in de periode van 22 tot 28 januari stierven dagelijks gemiddeld 49,4 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is een daling van 2,3 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn in ons land 21.092 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Het reproductiegetal bedraagt nu 0,90. De positiviteitsratio van de afgenomen tests blijft liggen op 5,5 procent. In totaal hebben al zowat 273.800 mensen in ons land een eerste dosis van het coronavaccin gekregen.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.