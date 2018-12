De ziekenhuisclowns bestaan 25 jaar. Hun verhaal begon in het AZ Sint-Jan in Brugge. Intussen zijn er in West-Vlaanderen zes clowns aan de slag in tien ziekenhuizen. Hun bezoek is voor de kinderen telkens een momentje om even weg te dromen.

Een kindje dat in het ziekenhuis terecht komt, is nooit een pretje. De omgeving is er totaal vreemd en het moet er ook vaak zijn papa of mama missen. 25 jaar geleden zijn daarom de ziekenhuisclowns gestart. Steven Verbeke, ziekenhuisclown: “Wij proberen op zoek te gaan naar wat er positief is in het leven en ook in het ziekenhuis. Dat gaan we gebruiken om uit te vergroten in onze rol als clown. Wij creëren een soort fantasiewereld zodat de zieke kinderen even kunnen wegdromen.”

Het idee van de ziekenhuisclowns is overgewaaid uit Amerika en toen Marie-Paul Neyt uit Brugge hierover een tv-reportage zag, ging ze aan de slag. Eerst waren er twee clowns, nu zijn er al zes. De financiering blijft wel een uitdaging. “We draaien enkel en alleen op giften en acties. Wij worden niet gesubsidieerd. Het is soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar we bestaan toch al 25 jaar, met vallen en opstaan. Het Is niet makkelijk maar we hopen nog lang door te gaan.”

Jaarlijks zijn er zo’n 15.000 kinderen die in het ziekenhuis liggen die bezoek krijgen van de ziekenhuisclowns.