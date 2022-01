Ziekenhuis zet artificiële intelligentie in op radiologie-afdeling

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper zet artificiële intelligentie (AI) in op de radiologie-afdeling. De ‘AI-Rad Companion’ spoort onregelmatigheden op in de borstkas.

De patiënt krijgt sneller een nauwkeurigere diagnose, gekoppeld aan betere zorg. Verschillende Belgische ziekenhuizen voeren momenteel proefprojecten uit met de AI-tool. De radiologie-afdeling van Jan Yperman gaat nu als eerste dit toestel systematisch gebruiken. (lees verder onder de foto)

Dr. Louis Flamée, radioloog in het Jan Yperman Ziekenhuis: “Tijdswinst is een van de vele voordelen. De manuele metingen die tot voor kort veel kostbare tijd in beslag namen, doet de tool nu in een mum van tijd automatisch en zeer nauwkeurig voor ons. De voorgestelde conclusies helpen mij en mijn collega’s sneller en met hogere precisie ons eigen rapport op te stellen en sneller tot bepaalde diagnoses te komen.”

Filip Rommelaere, Digital Health Siemens: “Artificiële intelligentie verschaft de radiologen een extra paar ogen. Dit stelt hen in staat de kwaliteit hoog te houden, ook op momenten dat het team onderbezet is of de tijdsdruk groot is.”