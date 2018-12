Ziekenhuis Tielt zet zwaar in op griepvaccin voor personeel

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt krijgt het gouden certificaat van de Vlaamse overheid omdat meer dan 80 procent van het personeel gevaccineerd is tegen de griep.

Ook in heel wat andere ziekenhuizen stijgt het percentage omdat men hard inzet op vaccinatie. Meer dan 80% van de medewerkers liet zich vaccineren en dat is het percentage dat de Vlaamse overheid vooropstelde. "In 2016 hadden we een vaccinatiegraad van 47%, in 2017 haalden we al 67% en dit jaar eindigen we op 81,5%", zegt directeur verpleegkunde Matthijs Samyn.

Fabeltjes

De vaccinatie is belangrijk want het personeel komt veel in contact met oudere patiënten, verzwakte en zieke mensen en die lopen meer risico om de griep te krijgen. Het team ziekenhuishygiëne sensibiliseerde alle diensten en probeert ook en aantal fabeltjes de wereld uit te helpen. Zo krijg je geen griep van het vaccin en kan je zonder het te weten drager zijn van het virus, zonder dat je ooit ziek wordt.

Sint-Rembert in Torhout haalde vorig al het gouden certificaat en was toen met 86% het voorbeeld in Vlaanderen. Nu maakt de campus deel uit van AZ Delta in Roeselare.