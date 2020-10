Ziekenhuis Tielt: "Huidige verstrenging niet voldoende"

De Covid-afdeling van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt staat op scherp. Wie binnen patiënten verzorgt, is extra beveiligd. Enkele weken terug lag er niemand. Nu is het er echt druk. "Wij zien sinds de voorbije week dat we serieus veel tandjes moeten bijsteken," zegt hoofdverpleegkundige Isabel Dewaele. "Onze afdeling ligt nu vol. het is voor het ziekenhuis zoeken om de nodige handen aan het bed te krijgen."

"Het aantal covid-patiënten in ons ziekenhuis is in één week tijd verdriedubbeld," zegt directeur Peter Lauwyck. "De triagepost spreekt op veertien dagen tijd over een factor maal vijf. Het gaat heel erg en ik denk dat iedereen in de gezondheidssector pleit voor strengere maatregelen. Het virus is veel meer verspreid in brede lagen van de bevolking."

​Extra afdeling

In Tielt zijn nu 4 op de 5 bedden op intensieve zorg bezet. 27 van de 30 gewone covid-bedden ook. Een extra covid-afdeling met 30 bedden wordt opgestart. Dat gaat, zoals in alle ziekenhuizen, ten nadele van geplande operaties.

De bezoekregeling blijft, maar vermindert vanaf morgen. Ook de vrees dat het eigen personeel het lastig zal krijgen, leeft almaar meer. "Want het is zeer zeer lastig," zegt Isabel Dewaele. "Ik coördineer maar zij zijn de personen die bij de mensen aan het bed helpen. daarnet komen ze helemaal bezweet uit de kamers. De medewerkers zullen er blijven voor gaan. Wij zijn verpleegkundigen. Zoals we voor iedere patiënt ons best doen zullen we ook in deze golf er voor 100 procent voor gaan. Maar ik maak me vooral grote zorgen in het feit dat die stroom zo fel blijft komen."