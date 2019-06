Zieke en dode slechtvalken aangetroffen in Ieperse stadscentrum

Na het slecht broedgeval van vorig jaar door een neergeschoten mannetje hielden liefhebbers van de Ieperse slechtvalken even hun hart vast toen een ziek jong en een overleden volwassen slechtvalk ontdekt werden in het centrum van Ieper.

Een passant vond afgelopen zondag een zieke slechtvalk op een voetpad in het centrum van Ieper. De brandweer werd gecontacteerd om het dier op te halen. "De jonge slechtvalk was verzwakt door trichomonas, een parasiet die ervoor zorgt dat de luchtpijp en slokdarm dichtgeduwd worden en het diertje geen eten meer binnenkrijgt. Vermoedelijk kreeg de slechtvalk trichomonas na het verorberen van een zieke duif", klinkt het bij Brandweer Westhoek, die de roofvogel afleverde in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren in Beernem.

"Het centrum doet er alles aan om de Ieperse slechtvalk erdoor te krijgen", zegt Lieven Stubbe, milieu-educatief beambte bij stad Ieper. "De zieke vogel is een van de vier jongen uit de nestbak van de torenspits van de Ieperse kathedraal."

(lees verder onder de foto)

Enkele dagen voor de vondst van de zieke vogel werd een dode slechtvalk ontdekt in de Boezingepoortstraat, vlakbij de kathedraal. "De doodsoorzaak is moeilijk te achterhalen. Na onderzoek bleek deze volwassen vogel een zwerver te zijn", aldus Stubbe. "Eerst werd gevreesd dat het ging om een van de ouders van het Ieperse nest. Dat zou slecht nieuws zijn voor de jongen, die wel al uitvliegen maar voor hun voedsel nog altijd afhankelijk zijn van de twee ouders.

Na het nieuws over de zieke en dode slechtvalken hielden onze valkenspotters de torenspits nauwlettend in de gaten in de striemende regen. Er zijn twee volwassen en minstens twee van de vier jongen aanwezig. Waar het vierde valkenjong gebleven is, blijft voorlopig een raadsel. Het is vreemd dat er in deze periode van het jaar een zwerver rondhing bij de kathedraaltoren."

De vogelliefhebbers zijn tevreden: "We zijn opgelucht dat het nog altijd goed gaat met het nest", zegt Rudy Claeys, een van de vogelspotters.