Zeven verdachten opgepakt na inbraakpogingen in Westkapelle

De politie van de zone Damme-Knokke-Heist heeft vanmorgen zeven mensen opgepakt in Westkapelle.

In de buurt van de Essendreef waren er verschillende meldingen van inbraakpogingen. De politie zette onder meer een helikopter en snuffelhonden in om de inbrekers op te sporen. Zo slaagden ze erin om zeven verdachten op te pakken. Ze worden in de loop van de voormiddag verhoord.