Zeven vaccinatiecentra in West-Vlaanderen vandaag open

Het gaat om de centra van Roeselare, Menen, Ieper, Poperinge, Tielt, Oostende en Torhout. Het is een bescheiden start, want er zijn niet zoveel vaccins beschikbaar. De eerste prikjes gaan allemaal naar mensen uit de zorg, die niet in een ziekenhuis of woonzorgcentrum werken, bijvoorbeeld een tandarts of thuisverpleegkundige.

De andere centra beginnen morgen, overmorgen of volgende week:

20 februari: Veurne, Blankenberge, Knokke-Heist

21 februari: Diksmuide

22 februari: Wevelgem, Brugge, Gistel

23 februari: Kortrijk, Zwevegem, Waregem, Izegem, Zedelgem, Oostkamp, Sijsele

24 februari: Bredene