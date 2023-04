Zeven kittens gedumpt: ondanks goeie zorgen asiel halen ze het niet

In Poperinge is in Dierenasiel Poezewoef een nest kittens binnengebracht. Het gaat om zeven katjes die het ondanks de goeie zorgen niet overleefden.

“Groot was ons onbegrip, verbazing en verdriet wanneer we de kleintjes aantroffen. Het kansloos zevental werd harteloos gedumpt in een plastieken zak en in de gracht gedumpt. De kleintjes waren nog nat en werden dus meteen na de geboorte weggerukt van de moederpoes. Ook voor de moederpoes moest dit een verschrikkelijke gebeurtenis zijn. Waarschijnlijk is zij nog steeds op zoek naar haar kroost”, klinkt het bij Dierenasiel Poezewoef.

“We beseften maar al te goed dat we realistisch moesten zijn. De kittens kregen de kans niet om de antistoffen uit de moedermelk op te nemen en ook hun lage lichaamstemperatuur maakte de kans op overleving miniem. “

“Maak uw kat steriel”

“De goeie zorgen mochten niet baten. Deze ochtend kregen we het bericht dat geen enkel kitten het heeft gehaald. Hoe is dit nog steeds mogelijk?! Mensen, maak uw kat steriel aub! Vind u een nestje, of heeft uw eigen kat toch een nest? Wij zijn er om jullie verder te helpen. Er zijn altijd andere en betere oplossingen.”