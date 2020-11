Zeven jaar effectieve gevangenisstraf voor Summer na moordpoging in Wielsbeke

Imraan A. en Summer A. gingen op 10 februari langs bij het slachtoffer in haar villa in Wielsbeke. Ze brachten haar een bezoek voor Valentijn, maar dat liep volledig uit de hand. Tijdens een discussie haalde Summer A. een wapen boven en schoot twee keer op de oude vrouw. "Het scheelde maar een haar of we stonden niet voor de correctionele rechtbank van Kortrijk, maar in Brugge voor assisen", pleitte de advocaat Schellinck namens het slachtoffer.

De advocaten van Summer A. pleitten dat het om poging doodslag ging en geen poging tot moord. Volgens hen was Imraan A. de spin in het web van de bizarre driehoeksrelatie. Hij is een meester-manipulator die de jonge vrouw tot wanhoop dreef. Hij was belust op het geld van zijn 42 jaar oudere minnares en bleef haar zien ook nadat hij de beklaagde had leren kennen.

De oude vrouw stuurde zelfs naaktfoto's van haar en haar minnaar naar Summer A. Toch bleef Summer A. de was doen voor haar liefdesrivale en bracht ze die bewuste dag zelfs twee bh's mee als Valentijnsgeschenk.

De Kortrijkse strafrechter oordeelde dinsdag dat er wel degelijk sprake was van voorbedachte rade. "Ze stak het wapen in haar jaszak en nam het mee naar binnen. Ze richtte het bewust op het slachtoffer en schoot haar van dichtbij neer. Het is niet per ongeluk afgegaan", stelde de rechter in het vonnis. Ze werd veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar en een boete van 5.000 euro.

