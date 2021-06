Zeven jaar cel voor Oostendenaar die kameraad neerstak

De Oostendenaar bracht zijn kameraad in oktober 2018 met een messteek om het leven. Het OM had 9 jaar opsluiting gevorderd. Tommy Jonckheere en Willy Deweert leerden elkaar kennen in het Oostendse heroïnemilieu. Na negen maanden in een psychiatrisch ziekenhuis trok het slachtoffer in bij zijn moeder in Schaarbeek. Op 5 oktober 2018 klopt hij rond 20 uur toch aan bij Jonckheere in de Jules Peurquaetstraat. De kameraden dronken wodka en zouden samen met een andere kennis ook nog heroïne gebruikt hebben. In de loop van de nacht zou Deweert op het kelderappartement van de beschuldigde meermaals naast de pot geplast hebben. Volgens Jonckheere gingen de poppen aan het dansen toen het slachtoffer zijn urine weigerde op te kuisen. Tijdens een schermutseling plantte de beschuldigde een steakmes in het hart van Willy. Opvallend genoeg sliep Jonckheere nog enkele uren vooraleer hij de hulpdiensten verwittigde.

Geen sprake van doodslag

Het dossier werd in eerste instantie naar de correctionele rechtbank verwezen voor opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg. De rechters zagen echter wel een oogmerk tot doden en verklaarden zich onbevoegd. Daardoor moest de Oostendenaar zich alsnog voor het hof van assisen verantwoorden. De volksjury oordeelde uiteindelijk dat van doodslag geen sprake was en dat de Oostendenaar de dood van zijn vriend niet had gewild.

