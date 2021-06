Zeven containers oorlogsmunitie bij verzamelaar in Diksmuide

Bij een huiszoeking in Diksmuide zijn maandag grote hoeveelheden oorlogsmateriaal en -munitie in beslag genomen.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne.

De verdachte zou een verwoed verzamelaar van spullen uit de Eerste Wereldoorlog zijn. De recherche van de politiezone Polder beschikte over informatie dat de verdachte heel wat mogelijk verboden wapens in zijn bezit had. Bovendien maakte hij zich in 2007 al schuldig aan gelijkaardige feiten.

Verboden wapens?

In die omstandigheden werd maandagochtend op bevel van de Veurnse onderzoeksrechter binnengevallen in zijn woning in Vladslo, een deelgemeente van Diksmuide. Met bijstand van DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) vonden de speurders zoals verwacht grote hoeveelheden oorlogswapens, zoals bommen en granaten.

"Met twee vrachtwagens heeft men een zevental containers van één kubieke meter kunnen opladen", meldt het parket. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de spullen effectief als verboden wapens kunnen gacatalogeerd worden.

De verdachte zelf beweerde alleszins dat de munitie in de meeste gevallen al onschadelijk was gemaakt. "Dovo leek niet meteen overtuigd en gelet op het gevaar voor explosie werden de goederen meegenomen voor nazicht en/of vernietiging."