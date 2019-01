Zeven 'beste bierbestemmingen' in West-Vlaanderen

De gerenommeerde bierwebsite RateBeer maakte voor 2018 de beste Belgische plaatsen bekend om een biertje te drinken. De Westhoek is sterk vertegenwoordigd met drie plaatsen, die voor het eerst vermeld worden in drie categorieën.

't Molenhof en Het Oude Schooltje van de Struise Brouwers uit Oostvleteren behoren bij de beste van het land in de respectievelijke categorieën 'restaurant' en 'brewer tap room'. Kaffee Bazaar uit Ieper hoort bij de beste Belgische biercafés van België.

De drie werkten ook mee aan twee nieuwe bierfestivals in de streek: 't Molenhof en Struise voor het Vleteren Craft Beer Festival twee jaar geleden en dit jaar, en Kaffee Bazaar voor het Ieperse Black Beer Fest eind vorig jaar.

Trots

"We zijn trots op onze Westhoek. Ondanks de oorlogsvernietiging en een achterstand van tientallen jaren staan we op de wereldkaart", vertelt Urbain Coutteau van de Struise Brouwers. "Het toerisme steeg de laatste 10 jaar enorm. De mensen komen niet alleen voor de oorlog, maar vooral ook voor ons bier, gastronomie en mooie fiets- en wandelstreek."

Nog vier andere West-Vlaamse handelszaken sleepten een medaille in de wacht: 'Brouwerij Alvinne' in Moen, 'Estaminet & Brouwerij D'Oude Maalderij' in Izegem, 't Brugs Beertje' in Brugge en 'Bierhalle Deconinck' in Vichte.