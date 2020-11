"Zet drones in bij reddingsoperaties aan onze kust"

Kamerlid Jasper Pillen uit Brugge pleit ervoor om drones in te zetten bij reddingsoperaties aan onze kust. Er zijn volgens Pillen te weinig NH90’s om alle taken van defensie uit te voeren en het kost ook teveel om de helikopters op pad te sturen.

Met de drones kan je ook mensensmokkel en vervuiling bestrijden.

Volgens het kamerlid zijn de toestellen multi-inzetbaar en kunnen ze naast de NH90-reddingshelikopters ingezet worden. De drones waaraan Pillen denkt, hebben vaste vleugels en kunnen langer vliegen. Ze zijn uitgerust met thermische camera’s en lijken op kleine vliegtuigjes. Ook is het goedkoper om een drone in te zetten dan een reddingshelikopter.

"Je moet eigenlijk 10 tot 20.000 euro per uur rekenen om zo’n helikopter te laten zoeken naar een drenkeling of voor een andere operatie op zee. De kost van zo’n fixed-wing drone is veel kleiner. Volgens experten is dat 1.000 tot 2.000 euro per uur. Dat is natuurlijk een enorm contrast", weet Pillen.

’t Is nu aan defensieminister Ludivine Dedonder om te bekijken of drones een meerwaarde kunnen betekenen voor reddingsoperaties aan onze kust.