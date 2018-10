Zestiger sticht brand bij ex en krijgt drie jaar cel

Hij stond ook terecht voor belaging, maar daarvoor werd hij vrijgesproken. De feiten dateren van mei. Nadat de man voor de zoveelste keer was opgedoken voor de woning van zijn ex, vluchtte zij naar een vriendin. De man was volgens de vrouw op dat ogenblik erg agressief en onder invloed van alcohol. De beklaagde volgde haar naar het huis van de vriendin en urineerde tegen de voordeur. Daarna goot hij frituurolie uit op de stoep, plaatste een vuilniszak in de olie en stak de zak in brand. Het duurde niet lang vooraleer de agenten de zestiger konden oppakken.

Toxische elementen

In de rechtbank verklaarde de beklaagde eerder al dat er volgens hem nog altijd sprake was van een relatie. "Wij betwisten dan ook de belaging", aldus zijn advocaat. "Twee toxische elementen bepalen het leven van mijn cliënt: zijn relatie met alcohol en zijn relatie met zijn ex." De rechter gaf de advocaat van de verdediging gelijk wat de belaging betreft, maar veroordeelde de man wel tot drie jaar cel met uitstel voor de brandstichting.