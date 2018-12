Zestiger in levensgevaar na zwaar ongeval in Blankenberge

Op de Brugsesteenweg in Blankenberge gebeurde er gisterenavond een zwaar verkeersongeval. In totaal waren er vijf voertuigen bij betrokken. Daarbij raakte een zestiger uit Blankenberge levensgevaarlijk gewond.

Een lichte vrachtwagen die uit de richting van Brugge kwam week door een nog onbekende reden af van zijn rijvak en kwam frontaal in botsing met een tegenligger.

De klap was enorm. In de kleine personenwagen zaten vier personen. Alle inzittenden werden door de brandweer bevrijd. Twee inzittenden raakten zwaargewond, de passagier die in het midden achteraan zat vecht momenteel nog steeds voor zijn leven. Het gaat om een persoon van 66 uit Blankenberge.

In totaal werden vijf mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Brugsesteenweg in beide richtingen voor het autoverkeer afgesloten.