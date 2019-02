Zestiger gaat door het lint na belletjetrek

Nadat hij voor de zoveelste keer gepest werd door enkele tieners, sloegen de stoppen door. Hij reed een van hen omver met de wagen. Het was niet de eerste keer dat het groepje jongeren rondhing tegenover de woning van de beklaagde. De tieners deden regelmatig belletjetrek en riepen "Fuck you" naar de man, aldus de procureur. Op 4 oktober ging hij door het lint.

Man rijdt jongen omver

Nadat ze weer eens hadden aangebeld, kwam de man kwaad buiten en zei dat het gedaan moest zijn, maar de jongeren lachten hem uit. Daarop ging hij een vleesmes halen. De jongens vluchtten weg op de fiets, maar de beklaagde sprong met het mes in de wagen en reed erachteraan. Op de parking van de Colruyt in Izegem reed hij een van de jongens omver met zijn Mercedes. Aan de politie verklaarde hij dat hij enkel wou weten waar ze woonden, en niet de intentie had om iemand aan te rijden, maar hij was over zijn toeren.

Verdediging: "Uitlokking door tieners"

Volgens de advocaat van het slachtoffer had de jongen weinig te maken met de pesterijen en was het de eerste keer dat hij in de buurt van het huis kwam. "De ouders van mijn cliënt durven hun zoon nu niet meer alleen naar school sturen", zei hij. De advocaat van de verdediging meent echter dat er sprake was van uitlokking door de tieners. "Mijn client is weduwnaar en woont alleen met zijn hondje in een opvallend huisje met veel bloemen", vertelde de advocate. "Die jongeren hadden daar niets te zoeken." Het openbaar ministerie vorderde een straf van zeven maanden met uitstel en een effectieve boete van 400 euro. Vonnis volgt op 11 maart.