Zesde examenperiode in coronatijden voor studenten gestart

Door de almaar stijgende omikronvariant neemt bijvoorbeeld de Kulak in Kortrijk extra maatregelen, zo is een FFP2-mondmasker verplicht bij mondelinge examens.

Aan Howest houden ze het gewoon bij de bestaande maatregelen: mondmaskers, afstand houden en waar het kan online, of toch voor zij die in quarantaine zitten. Regis Le Roy, directie opleidingen Howest Kortrijk: "We volgen volledig de aanbevelingen, maar proberen ons te vergewissen van de situatie. Mocht het nodig zijn zullen we extra maatregelen nemen. Dat kan zijn dat we toch voor andere examenvormen kiezen, of extra faciliteiten geven aan studenten om de examens goed door te komen. Of examens verplaatsen mocht het nodig zijn."