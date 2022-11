Zes nieuwe zwanen in Brugge: "Andere geen tijd om nest te maken"

In Brugge zijn vanmiddag zes nieuwe jonge zwanen uitgezet aan het Wijngaardplein. Ze vullen de populatie van de bekende Brugse zwanen aan. Door de ophokplicht hebben de bestaande zwanen geen tijd gehad om een nest te maken.

In september werd bij enkele zwanen vogelgriep ontdekt.

"Sinds mei zwemmen de zwanen weer vrij rond op de Brugse wateren nadat ophokken niet langer verplicht was. Maar doordat ze later zijn teruggekeerd naar hun vertrouwde plek dit jaar hebben ze geen nesten meer gemaakt”, zegt schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem.

Geen vogelgriep meer

“Sinds een maand zijn er geen nieuwe vaststellingen van vogelgriep bij de zwanen en andere watervogels in Brugge. Doordat de zwanenpopulatie dit jaar niet kon toenemen door de geboorte van nieuwe zwaantjes komen er vandaag zes nieuwe zwanen bij aan het Wijngaardplein”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Streefdoel is 80 tot 85 zwanen

Het zijn vijf jonge dieren en een volwassen vrouwtjeszwaan. Nu zijn er in Brugge in totaal 69 zwanen.

In 2007 waren er maar liefst115 zwanen. “We zorgen bewust voor minder dieren omwille van het dierenwelzijn maar we mikken op 80 of 85 zwanen.”