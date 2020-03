Zes Nederlanders naar cel voor drugslabo in café

De correctionele rechtbank van Veurne heeft zes Nederlanders veroordeeld voor het opzetten van een drugslab in Diksmuide.

In de kelder van het café Dodengang werd speed geproduceerd. De twee kopstukken werden veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf.

De bal ging aan het rollen dankzij informatie van de Nederlandse politie. Het onderzoek bracht in en om café Dodengang in Kaaskerke inderdaad enkele louche zaken aan het licht. Zo bleek uit observaties dat enkele Nederlanders af en aan reden met witte bidons en ander materiaal. Een werknemer van het café verklaarde dat er al maanden een kwalijke geur uit de kelder kwam. Het drugslab werd in juli vorig jaar opgerold. Eén van de beklaagden kreeg drie jaar cel, drie anderen kregen effectieve celstraffen van 18 maanden tot twee jaar.

