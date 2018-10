Zes mensensmokkelaars aangehouden

Het onderzoek ging van start toen begin december 2017 vluchtelingen uit Ethiopië en Eritrea werden aangetroffen in een vrachtwagen in Brugge. De politiezone Brugge kreeg melding dat vluchtelingen op de A11 uit een rijdende vrachtwagen waren gesprongen. Eén van de vluchtelingen raakte daarbij zwaargewond.

Het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie voerde verder onderzoek en kwam een smokkelorganisatie op het spoor die actief was in verschillende provincies. Sommige bendeleden waren actief vanuit Oostende, maar voor de smokkelactiviteiten zelf was de organisatie op diverse plaatsen in Vlaanderen actief, zoals Jabbeke, Wetteren, Antwerpen en Brussel.

In opdracht van de onderzoeksrechter in Brugge werden maandagmorgen gelijktijdig huiszoekingen uitgevoerd op acht adressen in Oostende, Antwerpen en Mol. Zes leden van de smokkelorganisatie werden gearresteerd. Het gaat om twintigers, afkomstig uit Ethiopië en Eritrea.