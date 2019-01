Zes maanden voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf

Het ongeval deed zich op 10 oktober 2018 voor in de Ruzettelaan in Blankenberge. Een 78-jarige man en zijn 76-jarige echtgenote werden ter hoogte van het kruispunt met de Astridlaan aangereden tijdens het oversteken. De vrouw liep lichte verwondingen op, maar haar man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer bezweek diezelfde dag aan zijn verwondingen. K.G. parkeerde zijn wagen in de buurt en ging te voet naar huis. Uiteindelijk belde zijn partner de politie.

Ziekte van Parkinson

Op het proces bleek dat de beklaagde al enkele jaren lijdt aan de ziekte van Parkinson. Volgens het openbaar ministerie speelde dat echter geen rol bij het ongeval. K.G. had kunnen uitwijken en had bovendien ter plaatse moeten blijven. De verdediging legde uit dat G. sowieso niet meer met de wagen zal rijden. De beklaagde had naar eigen zeggen nooit de bedoeling om weg te vluchten, maar zou in paniek gehandeld hebben.

De politierechter veroordeelde de beklaagde tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel en een geldboete van 6.400 euro, waarvan 1.600 euro effectief. Bovendien werd hij levenslang ongeschikt verklaard om nog een voertuig te besturen. De slachtoffers werden zelf voor een vijfde aansprakelijk gesteld, omdat ze voorrang hadden moeten verlenen aan het verkeer.

