Zes maanden met uitstel voor dodelijk ongeval in Tielt

Op 3 oktober 2018 reed F.C. (36) op zijn motor over de Ruiseleedsesteenweg in Tielt. Plots verliet een wagen zijn parkeerplaats, blijkbaar met de bedoeling om op zijn stappen terug te keren. Het slachtoffer probeerde een botsing nog te vermijden, maar kwam toch tegen het voertuig terecht. Ter plaatse kon F.C. nog gereanimeerd worden, maar hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdediging benadrukte dat het om een stom en tragisch ongeluk ging. Die bewuste dag was de beklaagde immers voorbij zijn bestemming gereden. Daarom zette hij zich even aan de kant om dan de baan over te draaien. Door een moment van onoplettendheid had hij de motorrijder niet opgemerkt. F.A. betwistte zijn verantwoordelijkheid dus niet en drukte zijn spijt uit.

