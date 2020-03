De rechter in Brugge heeft een Brit veroordeeld tot zes jaar cel voor moordpoging. Hij heeft een Pakistaanse man uit Blankenberge twee messteken in de buik gegeven.

In juli vorig jaar komt het in Oostende tot een ruzie tussen dader en slachtoffer. Plots steekt de Brit van 28 het slachtoffer tweemaal in de buik. Hij slaat ook een autoruit stuk. De beklaagde vlucht weg en wordt een dag later in Anderlecht opgepakt. Hij blijft volhouden dat hij door het slachtoffer werd aangevallen met een wapenstok. De man moet ook bijna 12.000 euro schadevergoeding betalen.