Zes jaar cel voor Franse homejackers

De feiten dateren van vorig jaar in augustus, het openbaar ministerie had vijf jaar cel gevraagd. Een van de slachtoffers, een ondernemer, zat aan de ontbijttafel toen drie gemaskerde mannen de woning in Kortrijk via het keukenraam binnendrongen. Terwijl een van hen de man aanviel, liep een andere naar boven om de vrouw te zoeken. Toen zij beneden kwam, zag ze haar echtgenoot bloedend op de grond liggen. Bovenop hem zat een van de overvallers die de man leek te wurgen. Een derde overvaller doorzocht de woning en riep in het Frans "geef me geld en goud!". De overval lers dreigden ermee om de vrouw haar hand vingerkootje per vingerkootje af te hakken met een slagersmes als ze de kluis niet openmaakten. Ze werden ook bedreigd met onkruidverdelger. Het koppel werd uiteindelijk opgesloten in het toilet. Kort na de feiten konden de drie daders gearresteerd worden met de buit.

Lees ook: