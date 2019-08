In Heule bij Kortrijk is in de vooravond ontmijningsdienst DOVO opgeroepen om een obus onschadelijk te maken. Het bleek uiteindelijk te gaan om zes granaten, waarvan één fosforgranaat. Vijftien buurtbewoners werden even opgevangen tot de granaten verwijderd waren.

De granaten zijn aangetroffen in de tuin van een huis in de Wittestraat. De politie, brandweer en ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse. Die hebben meteen een perimeter van 100 meter ingesteld. Vijftien mensen werden even elders opgevangen. Volgens de bewoners van het huis kwam er witte rook uit de gevonden springtuigen. Eén van de granaten was inderdaad een fosforgranaat. Het gebeurt wel vaker in de buurt dat er obussen opgegraven worden.