Zendmasten in Middelkerke aan het verdwijnen

Deze week begon, zo was op sociale media te zien, de ontmanteling van de zeven, tot 65 meter hoge, zendmasten. Zij dienden voor de scheepvaartradio Oostende, die nu in handen van de FOD Defensie is. De masten in Middelkerke zijn na 85 jaar uit gebruik genomen. Hun taken zijn door het zendstation in Ruiselede overgenomen.

Minister Loones ontgrendeld het dossier

Het leger heeft ze vorig jaar twee keer vruchteloos te koop aangeboden. Struikelblok was dat gegadigden zelf voor de afbraak dienden te zorgen. Sinsdien bleef het stil rond het lot van de masten.

Zaterdag bevestigde minister van Defensie Sander Loones dat het dossier "ontgrendeld" is. "Ik heb Defensie gevraagd nu zelf te beginnen met de afbraak van de zeven masten", aldus de minister. Eens de gevaartes verdwenen zijn gaat het domein opnieuw in de etalage. "Zo zullen we hopelijk vlotter een koper vinden en wordt de site direct ook een stuk aantrekkelijker voor Middelkerke. Ik ben alvast enorm blij dat die terreinen binnenkort een nieuwe bestemming zullen kunnen krijgen aansluitend op het bestaande duinengebied."

Nieuwe sportinfrastructuur

In kringen van de Lijst Dedecker, die de gemeenteraadsverkiezingen met veel overmacht heeft gewonnen en die samen met CD&V Middelkerke zal besturen, luidt het dat de gemeente de gronden wellicht zal aankopen. Zoals toekomstig burgemeester Jean-Marie Dedecker donderdag op een sportevenement zelf liet uitschijnen komt er mogelijk nieuwe sportinfrastructuur.

Sommige Middelkerkenaars juichen de sloop toe, anderen en ook toeristen of tweede verblijvens pinken een sentimenteel traantje weg omdat de skyline van de badplaats opnieuw verandert na het verdwijnen van het casino en de twee watertorens. Maar ook herinnert menigeen zich dat Radio Oostende wel eens de microfoons in de nabije Sint-Theresiakapel binnendrong. En het taalgebruik op die scheepvaartradio paste wel eens, om het zacht uit te drukken, niet echt met de teksten van de liturgie.