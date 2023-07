Zenderooievaar Elisabeth van Zwin Natuur Park overleden in Marokko

Zwin Natuur Park had al eerder het contact verloren met Elisabeth in Noord-Marokko, nabij de stad Berkane. “Helaas hebben we intussen bevestiging gekregen dat dit slecht nieuws was,” laat het natuurpark op Facebook weten. “Via contacten van onze partner, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, kon op het terrein met zekerheid worden vastgesteld dat Elisabeth dood is.”

De vogel bevond zich vlakbij een hoogspanningsleiding. Elektrocutie is dus de waarschijnlijke doodsoorzaak voor deze jonge ooievaar. Helaas is Elisabeth niet de eerste jonge zenderooievaar die door (vermoedelijke) elektrocutie omkomt. Het laat nog maar eens zien dat dit voor ooievaars een belangrijke sterftefactor is.

Mali

“Een heel spijtig verlies, maar tegelijk heeft Elisabeth ons het voorbije jaar een schat aan informatie opgeleverd via haar zender. Ze was één van drie jonge ooievaars van ons project die vorig najaar de Sahara overstak om te gaan overwinteren in West-Afrika. Elisabeth kwam daarbij in Mali terecht. Dat was geen evidente plek voor de zender om veel contact te maken en maandenlang hadden we geen nieuws van Elisabeth. Uiteindelijk kwam er dan toch het verlossende nieuws dat deze ooievaar nog in leven was. Ze stak met succes opnieuw de Sahara over richting Noorden, maar helaas is ze vervolgens niet voorbij Noord-Marokko geraakt.”