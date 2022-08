In Roeselare is vandaag een zelfverdedigingscursus voor kotstudenten van start gegaan.

'Veilig op Kot' heet die. Studenten leren hoe ze op agressie en grensoverschrijdend gedrag kunnen reageren, al is het vooral belangrijk om bepaalde situaties juist in te schatten. Want een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht, zegt de initiatiefnemer.

De zelfverdedigingscursus voor kotstudenten bestaat uit vier sessies van 2 uur. Jurgen Devolder is de bezieler, hij is een specialist geweldsbeheersing bij politiezone RIHO in Roeselare.