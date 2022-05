Zelfs 25 jaar later: gevonden lichamen in Bredene en Oostende eindelijk gelinkt aan vermiste mensen

Het onderlichaam van een man dat in 2006 in Oostende is gevonden blijkt dat van een Tsjetsjeense man die in 2005 verdween. En ondertussen weet justitie ook dat een vrouwenlichaam, dat in 1986 in Bredene is gevonden op het strand, van een Nederlandse vrouw is.

De identificatietechnieken zijn een stuk verfijnder geworden, waardoor justitie het lichaam van onbekenden die gevonden zijn weer opgraaft om DNA-stalen te nemen, en te linken aan een databank.

