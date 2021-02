Zelfdoding in cel: 4 agenten staan terecht

Op 15 juli 2019 werd het slachtoffer opgepakt naar aanleiding van huiselijke moeilijkheden. In dronken toestand zou ze met een mes uitgehaald hebben naar haar partner. De politie belde haar dochter om haar te komen ophalen, maar die bleek net op vakantie vertrokken te zijn. Die avond beroofde de 69-jarige vrouw zich in de politiecel van het leven. De nabestaanden dienden bijna onmiddellijk klacht in tegen onbekenden.

De burgerlijke partij pleitte op het proces dat de beklaagden zich door een gebrek aan voorzichtigheid schuldig maakten aan onopzettelijke doding. Volgens meester Yen Buytaert had een 21-jarige vrouwelijke inspecteur het bewuste touwtje tijdens de fouille voor haar opsluiting moeten ontdekken. "Het touwtje was zelfs gewoon zichtbaar op de beelden, stelt ook Comité P vast," aldus meester Buytaert. Ook een 22-jarige inspecteur was tijdens die fouille nalatig volgens de burgerlijke partij. Een 43-jarige hoofdinspecteur werd dan weer omschreven als verantwoordelijk voor de gebrekkige fouille van zijn inspecteurs.

Ook een 53-jarige inspecteur moest zich voor de strafrechter verantwoorden. "Als celverantwoordelijke had hij het op de camerabeelden moeten zien, maar ik vraag me soms af of hij wel gekeken heeft", aldus meester Buytaert. Bovendien was de vrouw hysterisch en had ze tegenover de politie gedreigd met zelfmoord, waardoor de politiemensen haar extra in de gaten moesten houden. "Ik smijt me morgen voor de trein als ik hier moet blijven", klonk het bijvoorbeeld.

Het openbaar ministerie vroeg voor de vier beklaagden de vrijspraak. Procureur Jochen van Aalst merkte op dat de 69-jarige vrouw wel degelijk uitgebreid werd gefouilleerd, maar dat het onmogelijk was om een dergelijk dun lintje te vinden. "Ze is tweemaal rond de broeksrand gegaan en heeft het lintje niet gevoeld. Er waren op dat moment ook geen uitsteeksels. Ik zou dat ook niet gevonden hebben", verwees de procureur naar zijn eigen carrière bij de politie.

Vraag om vrijspraak

Ook de twee andere betrokkenen bij de fouille gingen volgens het OM absoluut niet in de fout. De 22-jarige inspecteur diende op dat moment immers enkel als beveiliger. Zijn advocaat voegde daaraan toe dat hij als man sowieso zelf de vrouw niet mocht fouilleren. Met betrekking tot de hoofdinspecteur werd opgemerkt dat hij het slachtoffer net probeerde te kalmeren. Hij moest enkel nagaan of de fouille volgens de regels van de kunst verliep.

De dispatcher had bij de start van zijn shift dan weer heel wat meer taken, waardoor hij niet voortdurend de camerabeelden nauwgezet in de gaten kon houden. Eigenlijk was zijn shift zelfs nog niet begonnen. "Het gaat er op zo'n moment hectisch aan toe. Een andere inspecteur zou het in die drukte ook niet gezien hebben op de beelden", stelde de procureur. Volgens de verdediging moest de dispatcher ook net op dat moment na een oproep enkele zaken opzoeken in de databanken.

Alle advocaten van de beklaagden vroegen dus om de vrijspaak. In de pleidooien werd onder andere nog opgemerkt dat het slachtoffer pas moeilijk begon te doen toen ze hoorde dat haar dochter haar niet kwam ophalen. De advocaten van de politiezone benadrukten dan weer dat de interventie helemaal wettelijk verliep. Meester Virginie Cottyn wees de rechters op het feit dat de politiemensen ook alles deden om de vrouw te kalmeren. Zo werd haar kort voor de feiten zelfs nog een extra matras gebracht. "Ik begrijp dat de burgerlijke partij zelf met een schuldgevoel zit, maar ze moeten het daarom niet op de politie steken", aldus meester Jean-Luc Cottyn.

De rechtbank doet uitspraak op 1 maart.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.