Zeldzame Bruine Kriekpeer uit Klerken kanshebber om Boom van het Jaar te worden

Welke boom wordt Boom van het Jaar? In Klerken, bij Houthulst, is het antwoord simpel: de ‘Bruine Kriekpeer’. "Deze perelaar is ons erfgoed", klinkt het bij de inwoners. Twee jaar geleden was de titel voor Ieper.

De kandidaat om Boom van het Jaar te worden is de oudste Bruine Kriekpeer in Klerken. De boom is misschien wel honderd jaar oud en zeldzaam, want de soort is vandaag zo goed als verdwenen.

Commercieel is de boom niet interessant, aangezien de peren niet bewaren. "Met de opwarming van de aarde zijn ze al wat vroeger klaar. Ze zijn eetbaar, maar om te bewaren moeten ze gestoofd worden. Het zijn ook ideale peren om in een taart te verwerken", zegt Andy Vandevivere, verantwoordelijke van de Perenstoet in Klerken.

Bekende perenstoet

De perenboom is niet voor niets van grote betekenis voor de Klerkenaar. Na meer dan 30 jaar wil een lokale vereniging de perenstoet volgend jaar nieuw leven inblazen. In de jaren ’60 en ’70 was er al een Perelaarommegang. "De mensen kwamen van ver om te kijken naar de stoet. Ze deelden dan ook peren uit."

De winnaar van Boom van het Jaar krijgt 2500 euro, maar dat geld moet dan wel naar de verzorging en het behoud van de boom gaan.