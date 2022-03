Zeker 1.000 truckers tekort, uitzendbureau houdt jobdag

West-Vlaanderen kampt met een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Randstad Transport, die in Brugge een jobdag voor chauffeurs organiseerde, spreekt van duizend openstaande vacatures in onze provincie.

Corona, de hoge vergrijzing en het negatieve imago van het beroep vrachtwagenchauffeur zijn de belangrijkste oorzaken. Bovendien maakt de hoge tewerkstellingsgraad in West-Vlaanderen het extra moeilijk om vrachtwagenchauffeurs te vinden.

Vijftien kandidaten schreven zich in en Randstad nodigde vijf West-Vlaamse bedrijven uit. Ze zijn uit verschillende takken van het transport en zoeken dringend chauffeurs. De Gistelse transporteur Dieter Vanoverberghe bijvoorbeeld zoekt dringend tien chauffeurs. Door de coronapandemie stokte de opleiding en lag de instroom lange tijd stil. Maar er is meer aan de hand. “Vergrijzing is het grootste probleem. De gemiddelde chauffeur bij ons is tussen de veertig en de zestig. Bij de jongeren is er te weinig instroom.”

Beter imago

Dieter Vanoverberghe van DVM Trans BV Gistel: “Het imago is de laatste jaren wat verbeterd. Ze hebben gezien dat transport wel belangrijk is. Vroeger was het van: die chauffeur staat in de weg. We hebben tijdens corona de winkels blijven bevoorraden. Ons imago is al iets veranderd.”

Voor een job als vrachtwagen chauffeur heb je nog een extra rijbewijs nodig, en dat kost geld. Randstad springt bij. Erik Debruyne: “Je krijgt vandaag eigenlijk een gratis cadeau van 7.000 euro. De opleiding kost heel veel geld. En we bieden in principe ook een job aan. Als je de opleiding volbrengt, kun je onmiddellijk een contract krijgen. Vandaag krijg je dus een gratis rijbewijs maar ook een goeie job voor in de toekomst.”