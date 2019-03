Zeilschip Mercator maakt water

Vrijwilligers die aan het werk waren op de Mercator ontdekten het probleem toen de elektriciteit uitviel. Er werden duikers ingeschakeld om te checken of de Mercator tijdens het voorbije stormweer geen schade had opgelopen. Dat bleek niet het geval. De civiele bescherming werd er bij gehaald om het water in de romp van het schip, vermoedelijk zo'n 40.000 liter, over te pompen in containers. Want het water in de romp is vervuild, ondermeer door motorolie, en mag niet zomaar geloosd worden in het Mercatordok. Wellicht bleef er een luik in de romp openstaan en is er een buis stuk waardoor er water binnenstroomde.

