Zeilen over lekkende daken in Assebroek

Er is een voorlopige oplossing voor de bewoners van de sociale woningen in de Blekkaard in Assebroek bij Brugge.

Door herstellingswerkzaamheden aan de daken, stroomde er dit weekend langs alle kanten water binnen in de huizen. De aannemer heeft deze namiddag zeilen gespannen over de daken van de huizen die momenteel gerenoveerd worden. Dat zal nodig zijn, want voor morgen wordt er veel regen voorspeld, tot 20 liter per vierkante meter. De zeilen zijn een tijdelijke oplossing tot de daken volledig gerenoveerd en waterdicht zijn gemaakt.

