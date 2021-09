Zeewaterkwaliteit is opnieuw goed aan Duin en Zee

Bij een staalname eind vorige week was de waterkwaliteit slecht, maar een nieuwe steekproef toont nu aan dat er geen probleem meer is met de kwaliteit van het zeewater. Ook de voorzorgsmaatregelen zijn niet langer nodig. Zo wordt het niet langer ontraden om aan watersport te doen in deze zone voor de doelgroep van kinderen, ouderen of mensen met een lage weerstand.

De meest recente staalnames gaven trouwens voor alle zwemzones in Oostende, van Raversijde tot Oosteroever, 'zeer goed' als resultaat. Hoewel de kwaliteit van het zeewater dus in principe geen gevaar vormt voor zwemmers, is het badseizoen intussen wel afgelopen in Oostende.

