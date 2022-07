Het zeewater is momenteel warmer dan normaal. Dat heeft ook het Vlaams Instituut voor de Zee vastgesteld. Rond deze tijd van het jaar is 16 à 17 graden normaal, maar op dit ogenblik ligt de temperatuur om en bij de 4 graden hoger.

Dat zou het gevolg zijn van de hitte die we vorige week gehad hebben.

Ook de zeewatertemperatuur van de Middellandse Zee is gestegen door de hittegolf in Zuid-Europa. Op zich heeft dat nog geen gevolgen voor het leven in zee, maar volgens het VLIZ zullen hittegolven elkaar frequenter opvolgen en de opwarming van het zeewater leidt dan tot zuurstofgebrek. En dat kan op lange termijn wel ernstige gevolgen hebben.