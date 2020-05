Zeeuwse mosselkwekers wachten op opening horeca

Het gaat om mosselen van de zogenoemde hangcultuur. Op de eerste mosselen van de bodemcultuur is het nog een maand wachten. De eerste oogst ziet er goed uit.

80% bestemd voor Belgische markt

In Nederland gaan de cafés en restaurants op 1 juni open. Op terrassen zullen er vanaf dan dus mosselen gegeten kunnen worden, maar Nederlanders zijn geen grote mosseleters, Belgen wel. De Belgische markt is dus belangrijker voor de mosselkwekers. "Twee miljoen kilogram hangcultuurmosselen produceren we en daarvan is 80% bestemd voor de Belgische markt", verduidelijkt Tilly Sint-Nicolaas van het Nederlands Mosselbureau. Restaurants gaan bij ons niet open vóór 8 juni en verwacht wordt dat die heropening met beperkingen zal zijn. Toch zien de Zeeuwse mosselkwekers het niet te zwart in: "De supermarkten en de viswinkels zijn toch belangrijker voor onze afzet dan de restaurants en daar zien we nu al goeie vraag dus ik denk dat het een heel mooi seizoen gaat worden", klinkt Tilly Sint-Nicolaas heel optimistisch.

Moules-frites

Desalniettemin kijken de Zeeuwse mosselkwekers reikhalzend uit naar de opening van de horeca in België: "Als de restaurants opengaan dan zien de mensen ook in het straatbeeld de borden met 'de mosselen zijn er weer' of 'moules-frites' en dan denken ze eraan en dan gaan ze die misschien op het terras eten of anders thuis. Ook daarom is een snelle opening van de restaurants, aan de Belgische kust bijvoorbeeld toch belangrijk voor ons", aldus Sint-