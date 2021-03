In Knokke-Heist is een paalfunderingsmachine geleverd uit Brugge. Het ging om een zeer uitzonderlijk transport, waarvan we bijzondere beelden hebben.

Het gevaarte was 30 meter lang en 146 ton zwaar. Omwille van die afmetingen moest de transportfirma in overleg met de gemeente Knokke-Heist hier en daar verkeersborden en zelfs een digitaal infobord laten wegnemen. Ook in het centrum van de gemeente kwam er veel meet- en telwerk aan te pas, maar na een klein uur was de kraan op haar bestemming in de Paul Parmentierlaan. Het was de firma Martlé uit Knesselare die de operatie tot een goed einde bracht.