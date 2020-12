Zeepreventorium wil meer expertisecentra voor obesitas

Het bekende Zeepreventorium in De Haan, een expertisecentrum voor obesitas, wil dat er overal in ons land gelijkaardige centra komen voor de behandeling van overgewicht.

Elk jaar neemt het aantal Belgen toe die te zwaar zijn. Ook de pandemie zorgt nu voor nog minder beweging en nieuwe problemen. Steeds meer kinderen en jongeren kampen met obesitas en alle bijhorende medische problemen. In De Haan bieden ze al 25 jaar, als enige in ons land, een multidisciplinaire totaalbehandeling aan. En het team zegt dat er meer centra moeten komen want de nood is hoog.

Hulp voor obesitas moet vroeger opstarten en dichter bij huis plaatsvinden. Elk jaar stijgt het aantal Belgen met overgewicht zorgwekkend. De groep is veel ruimer dan wat De Haan aankan. Nu behandelen ze hier ruim 100 patienten en ze komen uit het hele land.