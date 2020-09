Zeepreventorium De Haan bestrijdt al 25 jaar obesitas

In het Zeepreventorium in De Haan worden al 25 jaar lang kinderen met obesitas behandeld.

Het zeepreventorium werd opgericht in 1923 en was oorspronkelijk bedoeld om kinderen met astma, tuberculose en andere longziektes van de gezonde zeelucht te laten genieten. Maar na verloop van tijd kwamen daar ook andere aandoeningen bij zoals mucoviscidose en obesitas. Sinds 1995 kunnen kinderen die kampen met overgewicht terecht in De Haan. "In het begin verbleven hier ongeveer zestig patiënten, maar dat aantal verdubbelde al snel. Gemiddeld hebben we tussen de 120 en 180 opnames voor obesitas", aldus Ann Tanghe van het preventorium. (Lees verder onder de foto)

Langdurig proces

De behandeling bestaat uit een langdurig leerproces. Het gaat niet uitsluitend om diëten en gezonder leven, maar er is ook aandacht voor de diverse medische aspecten van zwaarlijvigheid. Daarnaast is er ook psychologische en pedagogische begeleiding. "We merken dat de problematiek van de aangemelde jongeren en hun omgeving alsmaar complexer wordt", vertelt Tanghe. "Ze kampen vaak met meerdere aandoeningen, niet alleen op medisch maar ook op psychologisch en sociaal vlak. Daarom passen we de werking continu aan."

De kinderen verblijven tijdens de revalidatie in leefgroepen. Na een observatieperiode volgt een intensieve behandelfase. Er wordt actief gewerkt aan een gezonde levensstijl van de jongeren, samen met hun ouders en de thuisomgeving. Tijdens hun verblijf krijgen ze ook les.