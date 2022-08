Op het strand van Nieuwpoort liggen opvallend veel zeepaddenstoelen. De kwallensoort komt wel vaker voor in de Noordzee, maar meestal pas in het najaar.

De zeepaddenstoelen of bloemkoolkwallen zijn lichtblauw van kleur. Geen schrik, ze zijn niet gevaarlijk omdat ze geen tentakels bezitten. Ze veroorzaken hoogstens lichte irritatie. Normaal spoelen ze pas aan in de herfst, maar de laatste jaren komen ze steeds vroeger. In 2019 lag het strand in Nieuwpoort ook al vol.

De beelden zijn gemaakt door Luc David van Natuurpunt.