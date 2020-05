Zeelyceum krijgt extra taak, gemeenteschool naar GO

Het Zeepreventorium van De Haan is bekend voor de behandeling van patiënten met mucoviscidose, obesitas enz. Aan het preventorium is ook het Zeelyceum verbonden, dat deel uitmaakt van het het gemeenschapsonderwijs (GO).

Nu heeft het GO heeft aan de onderwijsactiviteiten van het Zeepreventorium een nieuwe tak toegevoegd: het Zeelyceum wordt het centrum voor West-Vlaanderen voor het onderwijs aan kinderen van wie het onderwijstraject is verstoord door medische, psychische of sociale factoren. Burgemeester Wilfried Vandaele: "Het Zeepreventorium is een van onze paradepaardjes en wij zijn bijzonder blij dat het gemeenschapsonderwijs deze nieuwe en uitermate belangrijke activiteit in onze gemeente onderbrengt. Er komt ook extra werkgelegenheid”.

't Klavertje

De gemeentelijke basisschool ’t Klavertje in Wenduine wordt op termijn ondergebracht bij het Gemeenschapsonderwijs. De gebouwen aan de Ringlaan in Wenduine worden overgedragen naar de Vlaamse overheid, die ook het onderhoud en de renovatie op zich neemt. In ruil draagt het Gemeenschapsonderwijs twee terreinen over aan de gemeente De Haan: het terrein van de vroegere gemeenschapsschool aan de Vosseslag (Hoefijzerlaan) en een deel van het terrein van de Einsteinschool aan de Kardinaal Mercierlaan.

Schooljaar 2021-2022

Schepen van Onderwijs Mathieu Delbarge: “Voor de ouders en de leerkrachten van ’t Klavertje verandert er niets. Alle leerkrachten en de directie kunnen blijven, en de leerlingen natuurlijk ook. Om zeker te zijn dat ’t Klavertje en het personeelsteam ongeschonden uit het avontuur komt, zal de gemeente in een overgangsfase nog een aantal extra lesuren blijven financieren. Het hele plan wordt uitvoerig besproken op de eerstkomende gemeenteraad en zou tegen het schooljaar 2021-2022 afgerond moeten zijn.